Несколько взрывов прогремело в районе Анапы при отражении атаки БПЛА

Спецоперация

В районе Анапы прогремела серия взрывов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, уже было слышно 6-7 взрывов, раздающихся со стороны Черного моря. От грохота «в моменте тряслись окна».

Очевидцы утверждают, что в некоторых районах города были видны вспышки в небе.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

