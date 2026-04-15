Несколько взрывов прогремело в районе Анапы при отражении атаки БПЛА
В районе Анапы прогремела серия взрывов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, уже было слышно 6-7 взрывов, раздающихся со стороны Черного моря. От грохота «в моменте тряслись окна».
Очевидцы утверждают, что в некоторых районах города были видны вспышки в небе.
На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.