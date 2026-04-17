Украинские беспилотники повредили трубопровод в Туапсе

В Туапсе после массированной атаки вражескими беспилотниками был поврежден трубопровод. Специалисты ведут работы по восстановлению, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в Telegram-канале .

В округе продолжается ликвидация массированной атаки ВСУ. На Варваринке поврежден водопровод. На данный момент отремонтировано несколько сетей теплоснабжения.

Комиссии обходят дома, они будут работать и в выходные. Граждане, которые остались без недвижимости, находятся в гостинице. Им уже подобрали жилье в маневренном фонде.

В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены 52 частных домовладения, восемь многоквартирных домов, три социально значимых объекта. В том числе погибли двое детей — 5 и 14 лет.

