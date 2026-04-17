В Химках провели урок о героях освобождения Крыма

Патриотический урок, посвященный событиям Крымской операции 1944 года, прошел 16 апреля в гимназии №23 в Химках. Участники встречи вспомнили освобождение Симферополя, Евпатории и Феодосии и обсудили значение подвига советских воинов. В мероприятии приняла участие общественница Олеся Климачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой для проведения урока стала гимназия №23. Встреча объединила школьников, педагогов и жителей округа. Центральной темой стали события апреля 1944 года, когда советские войска освободили Симферополь, Евпаторию и Феодосию от немецко-фашистских захватчиков. Участникам напомнили о ключевых этапах Крымской операции и ее значении для дальнейшего хода Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.