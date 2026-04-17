Мужчина утонул в перевернувшейся байдарке на реке Лопасня под Серпуховом

В Серпуховском районе Московской области произошла трагедия на воде. На реке Лопасня перевернулась байдарка, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

По предварительным данным, в лодке находилась группа людей. Во время плавания судно перевернулось по неизвестной пока причине. Все находившиеся в байдарке оказались в воде.

Погибшим оказался 48-летний мужчина. Его личность уже установлена — это Алексей Г. Другим участникам происшествия, предположительно, удалось спастись. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося, в том числе точная причина переворота байдарки и количество человек, находившихся в ней.

