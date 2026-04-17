В Химках провели лекцию ко Дню памяти о геноциде

Патриотическое мероприятие ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа прошло 16 апреля в лицее №10 в Химках. Перед школьниками выступили депутаты Юлия Мамай и Артур Каримов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лицее №10 Химок состоялась лекция, посвященная Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Участникам рассказали о трагических страницах истории, масштабах репрессий и судьбах мирных жителей.

«День единых действий — это день скорби и памяти. Миллионы мирных жителей нашей страны стали жертвами нацистского террора. Мы не имеем права забывать эти страшные страницы истории. Наш долг — передать правду молодому поколению, чтобы уроки прошлого никогда не потеряли своей силы», — отметила Юлия Мамай.

Школьникам сообщили о концентрационных лагерях и карательных операциях, а также о подвигах людей, спасавших жизни в годы войны. Отдельное внимание уделили теме противодействия попыткам искажения исторических фактов.

Артур Каримов подчеркнул, что подобные встречи помогают молодежи глубже осознать трагедию военных лет, воспитывают уважение к истории и напоминают, какой ценой была завоевана Победа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.