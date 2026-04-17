Вансина: у ЕС благодаря крови украинцев есть время для подготовки к войне с РФ

Украинцы своей кровью покупают Евросоюзу время для подготовки к военному противостоянию с РФ без участия США. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Soir.

По его словам, Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к войне с РФ.

«У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время», — сказал Вансина.

Он уточнил, что ЕС хочет затянуть украинский конфликт до 2030 года. По его словам, к этому времени у европейцев должна появиться возможность сказать Кремлю, что «даже без защиты американцев ему не выиграть войну против Европы». При этом бельгийский представитель признал, что Россия «не нападет на Европу ни сегодня, ни завтра, ни через месяц».

Также Вансина призвал к массовому наращиванию военного строительства в Бельгии и ЕС. Он хочет, чтобы США «вышли» из Европы, а их силы и средства должны заменяться европейскими аналогами. При этом базирующиеся в Бельгии американские силы, включая самолеты F-16, останутся на месте.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что ЕС своими поставками оружия Украине стал соучастником преступлений и терактов.

