Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного взаимодействию организации с Евросоюзом (ЕС), заявил, что ЕС, осуществляя поставки вооружений Украине, превратился в соучастника преступных деяний и актов террора, осуществляемых украинскими боевиками, сообщает ТАСС .

Евросоюз, как указал дипломат, прилагает все усилия для дальнейшей эскалации украинского конфликта, насыщая киевский режим оружием и военной техникой. Подобные действия идут вразрез с собственными экспортными критериями Брюсселя и его международными обязательствами.

В результате сам Евросоюз и входящие в него государства становятся соучастниками преступлений и терактов, которые совершаются украинскими боевиками с использованием поставленного вооружения.

Небензя также подчеркнул, что, опасаясь возможного неодобрения со стороны президента США Дональда Трампа, европейские чиновники и их подконтрольные украинские структуры на словах высказываются в поддержку посреднических усилий Америки. Но фактически они ведут работу по срыву реализации любых реалистичных договоренностей, достигнутых в рамках мирного процесса.

