Школу в Чите эвакуировали из-за бомбы с таймером в туалете

сегодня в 14:35

В школе в Чите Забайкальского края провели эвакуацию из-за муляжа бомбы. Его разместили в туалете на одном из этажей, сообщает SHOT .

Эвакуацию провели из-за информации о заложенной бомбе. По словам школьников, в одном из туалетов нашли подозрительный предмет с установленным на час таймером.

Выяснилось, что это муляж бомбы. Он имитировал детонацию. Начинки внутри не было.

К школе быстро приехали сотрудники служб. После изучения здания, силовики разрешили школьникам забрать верхнюю одежду из гардероба. На опубликованной записи рядом со школой стоят машины полиции и Росгвардии.

