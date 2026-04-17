Школу в Чите эвакуировали из-за бомбы с таймером в туалете
В туалете читинской школы обнаружили муляж бомбы
Фото - © Медиасток.рф
В школе в Чите Забайкальского края провели эвакуацию из-за муляжа бомбы. Его разместили в туалете на одном из этажей, сообщает SHOT.
Эвакуацию провели из-за информации о заложенной бомбе. По словам школьников, в одном из туалетов нашли подозрительный предмет с установленным на час таймером.
Выяснилось, что это муляж бомбы. Он имитировал детонацию. Начинки внутри не было.
К школе быстро приехали сотрудники служб. После изучения здания, силовики разрешили школьникам забрать верхнюю одежду из гардероба. На опубликованной записи рядом со школой стоят машины полиции и Росгвардии.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.