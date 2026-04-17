Участники проекта «Спортивная почта» отправили 992 открытки

Проект стартовал 29 марта в здании Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Его приурочили к 115-летию создания в городе Российского Олимпийского комитета.

Для акции выпустили четыре вида открыток с портретами выдающихся представителей отечественного спорта. Среди них — заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина, двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов, член Международного олимпийского комитета Лев Урусов и многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Любовь Егорова.

Подписать и бесплатно отправить открытки можно было в Государственном музее спорта. При поддержке Почты России их направили в разные регионы страны, в том числе в Томск, Краснодар, Владивосток и Москву.

Организаторами выступили издание «Петербургский дневник» и Общественный совет при городском Комитете по физической культуре и спорту. Партнером проекта стала Почта России. По оценке организаторов, акция вызвала большой интерес и подтвердила востребованность просветительских инициатив, объединяющих историю спорта и почтовую культуру.

