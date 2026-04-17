Участники Консорциума РЭО изучили технпроцессы обращения с отходами и вторсырьем

Во второй день очной встречи участников Консорциума РЭО делегаты от организаций, входящих в объединение, осмотрели комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный в Солнечногорском районе Московской области, а также посетили благотворительный фонд «Второе дыхание», который занимается сбором и распределением ненужной одежды в столице и регионах. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Технологические этапы работы с отходами на КПО «Нева» внимательно изучили представители Пермского национального исследовательского политехнического университета, Уральского федерального университета, Московского института электронной техники, Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Московского института сталей и сплавов (МИСИС), Финансового университета при Правительстве РФ, Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, а также Промсвязьбанка.

Сотрудники фонда «Второе дыхание» провели для представителей Российского экономического университета им. Плеханова и МГИМО подробную экскурсию: они рассказали о деятельности организации, продемонстрировали инфраструктуру для сбора и сортировки вещей, а также описали дальнейший путь предметов одежды, обретающих вторую жизнь.

«Экскурсии помогают увидеть, что переработка отходов — это не абстрактная идея, а работающая система с конкретными технологиями и людьми. Такие мероприятия формируют у участников осознанное отношение к экологии и показывают, как работает экономика замкнутого цикла на практике», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был учрежден РЭО в 2021 году. Его основные задачи — подготовка профильных кадров, поддержка научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение инновационных технологий в области обращения с отходами. В состав объединения вошли отраслевые предприятия, научные организации и ведущие вузы, включая РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова и МИСИС.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, предусматривающая к 2030 году сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.