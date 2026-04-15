Блогер проник на Ленинградский вокзал и притворился прорабом

Блогер проник в здание реконструируемого Ленинградского вокзала и показал на видео, что там происходит. Он гулял по стройплощадке около 30 минут, прежде чем его задержали.

На видео, которое опубликовал блогер в соцсетях, можно увидеть мешки с цементом и строительные леса. Также в кадре запечатлены рабочие, которые ремонтируют проводку и штукатурят стены.

Мужчина ходил по стройплощадке и разговаривал с рабочими, делая вид, будто он начальник. Одному из строителей он даже приказал перенести балку.

В дальнейшем его задержала охрана — сотрудники вызвали полицию. Те обыскали блогера, проверили его документы и отпустили, заявив, что если такое повторится, то его заберут в отделение.

