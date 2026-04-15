Нейросеть Claude ввела верификацию пользователей по паспорту

Пользователи нейросети Claude жалуются, что она теперь требует действующее удостоверение личности для верификации перед подпиской и возможность сделать селфи, сообщает «Осторожно, новости» .

На сайте Claude написано, что для идентификации необходим паспорт или права. При этом пользователю нужно предъявить оригиналы документов. Банковские карты, студенческие билеты и др. не будут считаться за удостоверение личности.

По словам пользователей, из-за изменений их аккаунты начали блокировать. Причина — подозрение, что профилем пользуется несовершеннолетний.

Попросить верифицировать аккаунт могут в любой момент. Если проверка не удалась, то повторить попытку можно несколько раз. Также можно обратиться в поддержку за ручной проверкой.

Ранее эксперты рассказали, как не дать нейросетям использовать данные пользователя. Они советуют методично их удалять, чтобы стереть цифровой след.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.