Рэпер Моргенштерн* в суде добился отмены запрета на въезд в Литву

Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* в суде добился отмены запрета на въезд в Литву. В ноябре прошлого года исполнителю хита «Кадиллак» запретили въезд в страну на 10 лет, сообщает портал LRT .

В среду Литовский высший административный суд встал на сторону рэпера и отменил запрет на въезд в Литву сроком на десять лет. Согласно решению суда, запрет базировался «на субъективных оценках и мнениях», хотя должен быть обоснован четкими данными.

В середине ноября 2025 года представитель департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас заявил, что Моргенштерн* включен в список нежелательных лиц в стране. С соответствующим предложением в литовский МИД обратился мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

*признан в России иностранным агентом.

