Мэр Вильнюса призвал объявить Моргенштерна* нежелательным лицом в Литве

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в министерство иностранных дел Литвы с предложением включить российского рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц на территории республики. Концерт исполнителя хита «Кадиллак» в столице Литвы запланирован на 29 ноября, сообщает радио Sputnik .

Градоначальник подчеркнул, что не намерен бездействовать и наблюдать, как исполнитель, не способный ответить на вопрос о принадлежности Крыма, публично выражает уважение президенту РФ Владимиру Путину. При этом у Вильнюса нет полномочий запрещать людям приезжать в город.

«Недостаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов — пора серьезно оценить приезд Моргенштерна* в Вильнюс», — написал Бенкунскас в соцсетях.

Кроме того, глава Литвы направил в МИД запрос с целью выяснить, не нарушает ли деятельность литовских организаторов концерта рэп-исполнителя нормы информационной безопасности республики.

Ранее стало известно, что американская рок-группа Hollywood Undead не приедет в Россию из-за «давления общественности». В 2022 году рокеры отменили концерты в РФ после начала СВО.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

