Рок-группа Hollywood Undead не приедет в Россию из-за «давления общественности»

Американская рок-группа Hollywood Undead планировала дать концерты в России в следующем году, однако ей пришлось отменить выступления «под давлением общественности», сообщает «Осторожно, новости» .

В концертном агентстве «Мельница» заявили, что коллектив принял решение «отложить визит в Россию» в последний момент перед выходом нового альбома. В компании отметили, что это произошло из-за «давления общественности».

Рок-группа планировала дать концерты в мае 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге. 16 октября должен был состояться старт продажи билетов.

В 2022 году Hollywood Undead также собиралась приехать на выступления в РФ, но после начала СВО отменила концерты.

Ранее рэпер Timbaland прилетел в Москву для выступления на закрытом мероприятии. За выступление музыкант получил 500 тыс. долларов (40 млн рублей).

