Известный рэпер из США Тимбалэнд выступит в Москве за 40 млн рублей
Фото - © Collision Conf. SM5_7950/Wikipedia.org
Известный американский рэпер Тимбалэнд (Тимоти Закери Мосли) прибыл в Москву. Он споет на закрытом мероприятии в столице РФ за 500 тыс. долларов (40 млн рублей), сообщает Mash.
Тимбалэнда в аэропорту Внуково встретил роскошный кортеж. Он состоит из элитных автомобилей Mercedes-Benz V-Class, Maybach и Range Rover.
Затем Тимоти Закери Мосли отвезли в отель Radisson. Там его ожидает комфортный номер.
Рэпер 4 раза выигрывал Грэмми. Он сочиняет песни, занимается продюсированием.
У Тимбалэнда были совместные песни с Джастином Тимберлейком, Мадонной, Нелли Фуртадо, 50 Cent и другими исполнителями. Он написал множество хитов, которые были популярны в России.
