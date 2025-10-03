сегодня в 12:23

Известный рэпер из США Тимбалэнд выступит в Москве за 40 млн рублей

Известный американский рэпер Тимбалэнд (Тимоти Закери Мосли) прибыл в Москву. Он споет на закрытом мероприятии в столице РФ за 500 тыс. долларов (40 млн рублей), сообщает Mash .

Тимбалэнда в аэропорту Внуково встретил роскошный кортеж. Он состоит из элитных автомобилей Mercedes-Benz V-Class, Maybach и Range Rover.

Затем Тимоти Закери Мосли отвезли в отель Radisson. Там его ожидает комфортный номер.

Рэпер 4 раза выигрывал Грэмми. Он сочиняет песни, занимается продюсированием.

У Тимбалэнда были совместные песни с Джастином Тимберлейком, Мадонной, Нелли Фуртадо, 50 Cent и другими исполнителями. Он написал множество хитов, которые были популярны в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.