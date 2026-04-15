Гарик Харламов потерял более 7 млн рублей на бизнесе

KP.RU: в 2025 году рестораны и караоке Гарика Харламова сработали в минус

Комик Гарик Харламов по итогам 2025 года суммарно потерял более 7 млн рублей на собственных бизнес-проектах, несмотря на рост выручки в ряде компаний, сообщает kp.ru .

Сеть закусочных «Хот Дог Бульдог», которую Харламов открыл в 2021 году, увеличила выручку с 197 до 264 млн рублей. Однако второй год подряд компания фиксирует убыток в 17 млн рублей. С момента запуска проект ни разу не приносил прибыль, хотя показатели лучше, чем в 2022 году, когда минус составил 56 млн рублей. Харламову принадлежит 27% бизнеса.

Связанная с проектом компания «УК „Бульдог“» (доля комика — 20%) нарастила выручку с 19 до 25 млн рублей. Прибыль составила 108 тыс. рублей против убытка более 5 млн годом ранее.

Караоке-бар «Невские мелодии» в Подмосковье, где Харламову принадлежит 40%, увеличил выручку до 48 млн рублей, но завершил год с убытком 1,5 млн рублей. В 2024 году заведение приносило 1 млн рублей чистой прибыли.

При этом часть проектов оказалась успешной. Компания «Стэс Консалтинг» (25%) получила 14 млн рублей прибыли при выручке 25 млн. Кинокомпания «Комэкс» (24%) увеличила выручку до 876 млн рублей, однако показала убыток 23 млн рублей против прибыли 7,2 млн годом ранее.

По подсчетам издания, с учетом долей в компаниях совокупный результат Харламова за 2025 год оказался отрицательным — он потерял более 7 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.