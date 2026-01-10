Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — заявила адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко.

Юрист добавила, что акт приема-передачи должен быть подписан продавцом и покупателем или их представителями. Однако представитель певицы не имел подтвержденных полномочий.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников за 112 млн рублей. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину. Певица несколько раз переносила процедуру по передаче ключей Лурье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.