Приставы выставят Долину с вещами, если та не выселится из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина по решению Мосгорсуда должна покинуть квартиру в Хамовниках в течение пяти рабочих дней (до 13 января из-за праздников), а если не сделает этого, то ее выселят из жилья с вещами, сообщает Mash .

Мосгорсуд постановил, что Долину и ее внучку снимают с регистрации. Квартира теперь полностью принадлежит покупательнице — Полине Лурье.

Артистка должна съехать в течение пяти рабочих дней. Учитывая то, что впереди выходные и праздники, она должна выселиться до 13 января.

Как добавляет ТАСС, если артистка не исполнит решение суда, то приставы выставят из квартиры все ее вещи даже без ее присутствия. Они передадут их на хранение, за которое Долиной потом придется заплатить.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников за 112 млн рублей, а деньги от сделки вместе с собственными сбережениями передала аферистам. Затем она отказалась съезжать из жилья — суд вернул ей право собственности, а покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

Женщина обратилась в Верховный суд РФ. Тот встал на сторону Лурье и оставил квартиру за ней.

Ранее адвокат Долиной в суде рассказала, что певица готова выселиться из жилья до завершения январских праздников — 10 января. Защитница Лурье потребовала выселить артистку незамедлительно.

