Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Полины Лурье к певице Ларисе Долиной о немедленном выселении артистки и членов ее семьи из квартиры в Хамовниках, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

По данным «Осторожно, новости», адвокат Долиной в суде рассказала, что певица готова выселиться из жилья до завершения январских праздников — 10 января. По ее словам, это быстрее, чем пять рабочих дней, предусмотренных законом.

Защитница Лурье потребовала выселить артистку незамедлительно. В материалах дела есть доказательства того, что у певицы в собственности есть другие жилые помещения. В частности, артистке принадлежит квартира, два земельных участка. На них расположены два дома — один 656 квадратных метров, а другой — 363.

Долина и Лурье не явились на заседание суда, на котором решился вопрос о принудительном выселении артистки из жилья. Обе стороны представили только адвокаты.

Певицу обманули мошенники. Под их влиянием она продала квартиру в Хамовниках в Москве. Сначала суд аннулировал сделку, вернув жилье певице. Лурье осталась без средств и имущества.

Однако затем предпринимательница обжаловала решение в Верховном суде. Он занял сторону добросовестной покупательницы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.