«Тело раскопали и съели собаки»: украинский боевик убил своего сослуживца

В населенном пункте Константиновка украинский военнослужащий лишил жизни своего сослуживца, а затем предпринял попытки замести следы. Эта информация была передана военному корреспонденту Егору Кильдибекову оператором беспилотного летательного аппарата с позывным Акула, сообщает газета «Известия» .

Оператор дрона-разведчика зафиксировал на видео момент, когда украинский солдат нанес смертельные ранения своему товарищу, а затем закопал его тело. По словам Акулы, данное действие было предпринято с целью сокрытия совершенного преступления.

Военнослужащий также поделился наблюдениями, что при захвате в плен украинских военнослужащих российскими бойцами, нередко наблюдаются случаи, когда вражеские FPV-дроны подлетают и добивают своих же сослуживцев, которые, предположительно, могут дать показания.

Кроме того, Акула сообщил, что украинские военные прибегают к переодеванию в гражданскую одежду с целью избежать обнаружения российскими силами. Он уточнил, что российские солдаты действуют строго по приказу, предписывающему не причинять вреда гражданским лицам и максимально содействовать их эвакуации, чем и пользуется противник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.