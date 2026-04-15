Петербург подготовил 12 тысяч мест для «Тотального диктанта»

В Санкт-Петербурге 18 апреля состоится «Тотальный диктант». Для участников подготовили около 12 тысяч мест, регистрация продолжается, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Координатор участников акции Евгений Бобин рассказал, что аудитория проекта остается широкой — от школьников до пенсионеров.

«В этом году участники у нас от мала до велика — и дети, и взрослые, и пожилые. Всех рады видеть на „Тотальном диктанте“, — отметил он.

«„Тотальный диктант“ в этом году проходит более чем в пятидесяти пяти странах по всему миру. Из Новосибирска акция выросла в международный формат, и мы этому безумно рады», — добавил Бобин.

Текст этого года посвящен детству Александра Пушкина, его написал писатель Алексей Варламов.

«Это всегда новые впечатления и новый текст. Он будет о детстве Пушкина, о котором мы знаем не так много. Нам важно показать его семью и окружение», — отметила главный городской координатор Юлия Грызлова.

Организаторы предусмотрели единые критерии оценки и адаптированный вариант из нескольких предложений. Принять участие можно также онлайн. Церемония награждения пройдет в Белом зале Политехнического университета.

