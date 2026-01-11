Долина улетела в отпуск в Абу-Даби, не отдав Лурье ключи от квартиры в Москве

Певица Лариса Долина предпочла отправиться на роскошный отдых в Абу-Даби в компании дочери и внучки, вместо того чтобы передать ключи от квартиры в Хамовниках ее законной владелице Полине Лурье, сообщает Mash .

Покупательница квартиры до сих пор не может заселиться в жилье, хотя суд встал на ее сторону еще в декабре 2025 года. Певица не смогла освободить апартаменты в оговоренный срок. Освобождение жилья отложено до 20 января или позже, так как в настоящее время Долина наслаждается отдыхом в Абу-Даби с семьей.

Известно, что Долина остановилась на острове Саадият, в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Ее ждут: плавательные бассейны, спа-процедуры, массаж, тренажерный зал, теннис и вечеринки с диджеями. Однако сама певица в этот раз без работы, просто отдыхает.

Питание также без ограничений. В меню дары моря, японские деликатесы, традиционные итальянские блюда. Подобный отдых оценивается от 300 тысяч до миллиона рублей. Долина не меньше двух дней проживает в отдельной вилле и не планирует возвращаться раньше времени.

Первое выступление в 2026 году — только 27 января, в Petter баре. Известно, что ее вещи уже помещены на хранение из скандальной квартиры, но артистка не спешит их забирать со склада.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что ситуация с передачей ключей от квартиры в Хамовниках прояснится только в середине дня 13 января.

