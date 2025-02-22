Настя Ивлеева продала элитный особняк в Подмосковье, куда проникал сталкер

Ивлеева наконец-то совершила сделку по реализации своего трехэтажного дома, куда дважды за полгода пробирался неадекватный сталкер. Прежде она на протяжении нескольких месяцев тщетно пыталась продать особняк, находится на земельном участке площадью 36 соток, и вынуждена была неоднократно снижать цену.

В особняке Ивлеевой есть терраса, собственный кинозал, баня с парилкой, турецкая баня, фитнес-зал с оборудованием, несколько спален, бар и многое другое.

Кроме того, на территории расположен гостевой дом, где может разместиться персонал. Незадолго до продажи телеведущая вывезла из него всю мебель, оставив лишь несколько тренажеров в спортзале. Она даже забрала с собой лампы из стен.

Предположительно, средства от реализации элитной недвижимости будут направлены на погашение возникшей у Ивлеевой задолженности по налогам в размере 30 млн рублей.