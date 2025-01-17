Даже лампы выдрала: Ивлеева опустошила дом в Подмосковье, где жила с экс-мужем

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева вывезла всю мебель и вещи из коттеджа в Истре, который не может продать уже три месяца, сообщает SHOT .

Цена на особняк, где Ивлеева жила с экс-мужем Элджеем снизилась с 130 до 120 млн рублей. К тому же за последние 6 месяцев в дом 2 раза проникал обезумевший сталкер.

Особняк построен на участке площадью 36 соток. У него имеется собственная электростанция, обеспечивающая его светом в случае экстренного отключения. Также там есть терраса, кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал, несколько спален, бар и т. д.

Кроме основного дома, построен гостевой, где может располагаться персонал. На сегодняшний день блогер сделала там бьюти-зону.

От Ивлеевой в особняке осталась только пара тренажеров. Все остальное она забрала. Даже лампы были выдраны из стен, там остались только дыры.

В конце года в этот дом пробрался 28-летний мужчина из Молдовы. Он разбил стекло и влез в жилье. От полиции мужчина прятался в кладовке с бейсбольной битой. Позднее телеведущая пояснила, что злоумышленник является сталкером, который вламывался в дом также и летом.