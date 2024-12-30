Ивлеева заявила, что вооруженный мужчина не в первый раз врывается в ее дом

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что проникший в ее дом Иван У. с битой и колючей проволокой уже не в первый раз врывается в ее жилье. Аналогичный случай был в августе 2024 года, но тогда девушка была, сообщает SHOT .

«Это не первое проникновение в мой дом данного гражданина. В августе этого года он проник ко мне домой ночью, пока я спала. Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале», — поделилась воспоминаниями Ивлеева.

Блогер отметила, что и в прошлый раз злоумышленник был вооружен. После проникновения в дом он пошел к ней в комнату, полностью обнажившись.

Ивлеева смогла спастись благодаря тому, что в ее ванной комнате есть выход на крышу. Она выбралась на улицу, где и дождалась прибытия охраны и полиции. После этого инцидента знаменитость решила переехать и теперь продает свое жилье.

Ранее сообщалось, что в дом к Ивлеевой проник вооруженный битой мужчина. При себе у него также была колючая проволока. В момент прибытия охраны злоумышленник прятался в кладовой.