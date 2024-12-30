В подмосковном доме Ивлеевой нашли мужчину с битой и колючей проволокой

В элитный подмосковный особняк блогерши Насти Ивлеевой проник неизвестный вооруженный битой мужчина. При себе у него также была колючая проволока, сообщает Baza .

Инцидент произошел в деревне Борки Подмосковья 29 декабря 2024 года. Элитная недвижимость выставлена на продажу за 130 млн рублей. Из-за взлома жилья блогерша не пострадала, так как уже три месяца не проживает в доме.

Злоумышленником оказался 28-летний гражданин Молдовы Иван У., страдающий наркотической зависимостью. Вооружившись битой и колючей проволокой, он преодолел ограждение участка и разбил окно.

Проникнув в дом, нарушитель начал обыскивать помещения, но был замечен системой видеонаблюдения. Прибывшие на место правоохранители обнаружили преступника в кладовой, где тот пытался спрятаться.