ФНС выставила Ивлеевой долг в 30 млн рублей

Долг в размере 23,5 млн рублей за признанную банкротом компанию «Капельница групп» перешел на Ивлееву. У фирмы нет возможности заплатить запрашиваемое количество денег.

Аналогичную сумму требуют и с партнера Ивлеевой по бизнесу — Дмитрия Аникина. Вместе с ним блогерша создала компанию. Еще к долгу прибавились по 7,3 млн рублей на каждого учредителя.

Ивлеева в 2021 году собиралась открыть бар через «Капельница групп». Но сделать это так и не удалось.

При этом Ивлеева вместе с соучредителем оказались должны около 23 млн рублей за то, что неудачно открыли бизнес. В августе 2023 года фирму признали банкротом.

В 2023 году экс-управляющий компании Александр Мокров начал судиться с «Капельницей групп». Он обвинил фирму в неисполнении обязательств по выплате займов на сумму 15,9 млн рублей. Затем к этой цифре добавились еще 7,1 млн рублей от ООО «Депо» — за оплату аренды помещения, где должен был открыться бар.

Ранее сообщалось, что Ивлеева вывезла всю мебель и вещи из коттеджа в Истре. Она пытается его продать.