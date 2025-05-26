Министр стройкомплекса рассказал, как получить жилищный сертификат в Подмосковье

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский рассказал, кто из жителей региона может рассчитывать на жилищный сертификат, и как его получить.

Жилищный сертификат можно получить, если:

— дом признан аварийным и включен в госпрограмму;

— право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу (исключение — наследство);

— на дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

Условия получения сертификатов:

— стоимость 1 кв. м. — 174 839 рублей;

— компенсация не менее чем за 28 кв. м.;

— срок подачи заявления — с 1 июня по 1 августа, а срок реализации — до 1 октября 2025 года;

— покупка только готового жилья на территории Московской области (с отделкой, без отделки, в ипотеку);

— возможность покупки нескольких жилых помещений;

— если стоимость квартиры меньше суммы сертификата — остаток выкупной стоимости можно потратить на улучшение жилищных условий.

«То есть гражданин на остаток денежных средств может сделать ремонт, сделать кухню, или потратить по своему усмотрению», — сказал Туровский во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

При этом, если квартира менее 28 кв. м., то переселенцу все равно будут выплачивать как за 28 кв. м. То есть, минимум по сертификату можно получить почти 4 млн 900 тыс. рублей на приобретение жилья. А квартиры, которые по площади больше 28 кв. м., уже считаются метр в метр.

«Здесь формула проста — метр в метр. Мы 174 839 руб./кв. м перемножаем на 50 кв. м, и гражданин получает чуть более 8 млн 800 тыс. рублей», — объяснил министр.

Туровский также добавил, что залог успеха реализации сертификатов — это информирование жителей.

«Важна вовлеченность всех глав, а также сотрудников администраций. Здесь важно собирать всех граждан, которые живут в аварийном жилье, проводить с ними личные встречи. Из опыта прошлых лет мы знаем, что люди не до конца верят, что это возможно. Аварийное жилье расположено в достаточно отдаленных округах, и информация до жителей всегда доходит обрывисто. Поэтому необходимо встречаться, собирать, вести эту работу ежедневно. Также необходимо оказывать содействие в поиске нового комфортного жилья на территории всей Московской области», — отметил министр.

Существует шесть пунктов по информированию:

— встреча с жителями аварийных домов с участием глав, создание групп в соцсетях с участием переселенцев, а также сотрудников Минстроя и администраций;

— адресные рассылки с информационными карточками «Как за месяц переехать из аварийного жилья»;

— размещение информации в Telegram-канале «Сертификаты переселенцам»;

— пошаговая инструкция «Как воспользоваться сертификатом?» в соцсетях и сайтах администраций, городских пабликов;

— размещение объявлений с qr-кодом — опросника для переселенцев на подъездах аварийных домов;

— размещение информации о реализации программы в СМИ.

Также для жителей открыта горячая линия Минстроя Московской области по телефону: +7-926-611-93-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья, проживающие в аварийном жилье, могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия.

«Практика введения (жилищных — ред.) сертификатов позволяет семье, которая проживает в аварийном фонде, где, скажу мягко, условия не соответствуют современным, не ждать 4 или 5 лет», — сказал Воробьев.