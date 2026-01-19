Долину предупредили, что ее будут принудительно выселять из квартиры в Москве

Приставы уведомили народную артистку РФ Ларису Долину о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Сама певица вернется в РФ из ОАЭ только 20 января, сообщает SHOT .

В Сети появились кадры, как приставы подъехали к дому, где находится скандальная квартира. Они будут проводить принудительное выселение певицы в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Покупательница жилья Полина Лурье не приехала на передачу ключей. На месте находится ее адвокат.

Защитница Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка обратилась к приставам для выселения певицы из квартиры из-за безысходности. Покупательниуа долго не могла получить ключи.

Ранее во время приема-передачи квартиры новой владелице выяснилось, что представитель Долиной не обладает для этого нужными полномочиями. Сама певица сейчас находится в ОАЭ на отдыхе, она прилетит 20 января.

