Люксовый номер, кальян и семейные игры: Долина потратила 1,4 млн руб на отдых в ОАЭ

Певица Лариса Долина провела роскошный отпуск в ОАЭ. Артиста отдыхала в люксовом номере, сидела у пляжа с кальяном, пока приставы готовились к ее выселению из квартиры в Хамовниках, сообщает Mash .

Звезда потратила на отпуск 1,4 млн рублей. Она сняла премиальный номер в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби с пакетом Ultra All Inclusive.

Долиной были доступны семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес. Певица почти не выходила из номера и не выезжала в город. Днем она иногда нежилась на пляже: курила кальян, играла в семейные игры, потягивала напитки.

Певица следила за происходящим вокруг ее квартиры скандалом, обсуждала его с родными. В момент, когда появились новости о принудительном выселении, артистка, по словам очевидцев, смеялась и курила кальян.

В отеле утверждают, что Долина вела себя со всеми дружелюбно и приветливо, легко шла на контакт. Вернуться в РФ артистка должна 20 января.

Ранее в отношении Долиной было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении из квартиры в Хамовниках, ключи от которой она до сих пор не отдала покупательнице Полине Лурье.

