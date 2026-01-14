«Агрессии нет»: Лурье привлекла приставов к выселению Долиной от безысходности

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка обратилась к приставам для выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры из-за безысходности. По ее словам, покупательница недвижимости никакой агрессии не проявляет, сообщает «Подъем» .

Свириденко подчеркнула, что к приставам обратилась защита Лурье. Такое решение было продиктовано безысходностью. При этом они надеются, что Долина добровольно покинет квартиру после возвращения в Россию. В этом случае Лурье согласна даже подвинуть сроки.

«Подождем тогда: если мирно человек готов, что ж не подождать тогда. От Полины никакой агрессии-то нет, она просто хочет закончить этот вопрос», — заявила Свириденко.

Ключи от квартиры Лурье должен был передать представитель Долиной еще на новогодних каникулах, но позже выяснилось, что он не обладает такими полномочиями. Артистка сейчас отдыхает в ОАЭ.

Судя по всему, певица решила перевести дыхание после разбирательства с квартирой. Долиной назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.

