Долиной назначили последний день для передачи квартиры Лурье

сегодня в 13:09

Последний день добровольной передачи квартиры Долиной назначен на 20 января

Народной артистке России Ларисе Долиной назначили последний день для добровольной передачи квартиры ее новой хозяйке Полине Лурье — это 20 января, сообщает РЕН ТВ .

Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. В это время Долина должна вернуться в Москву с отдыха. Лурье надеется, что 20 января певица передаст ей ключи.

12 января Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры. Сейчас артистка находится за границей.

Если Долина не приедет для передачи квартиры в Хамовниках новому собственнику, то судебные приставы вправе вскрыть жилье, описать оставшиеся вещи и официально передать объект.

