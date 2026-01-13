Долиной назначили последний день для передачи квартиры Лурье
Народной артистке России Ларисе Долиной назначили последний день для добровольной передачи квартиры ее новой хозяйке Полине Лурье — это 20 января, сообщает РЕН ТВ.
Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. В это время Долина должна вернуться в Москву с отдыха. Лурье надеется, что 20 января певица передаст ей ключи.
12 января Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры. Сейчас артистка находится за границей.
Если Долина не приедет для передачи квартиры в Хамовниках новому собственнику, то судебные приставы вправе вскрыть жилье, описать оставшиеся вещи и официально передать объект.
