Вскрыть, описать, передать: что сделают приставы, если Долина не отдаст ключи

Если певица Лариса Долина не приедет для передачи квартиры в Хамовниках новому собственнику Полине Лурье, то судебные приставы вправе вскрыть жилье, описать оставшиеся вещи и официально передать объект, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«Приставы могут делать все. Есть федеральный закон № 229, статья 64. Адвокаты Лурье возбудили исполнительное производство по вопросу выселения Долиной из квартиры. Но ее выселять-то не нужно, потому что ее там нет. Просто нужно вскрыть квартиру. Если там остались какие-то вещи, их описывают и куда-то вывозят в присутствии свидетелей, понятых или целой бригады приставов все это оформляется», — сказал Бенхин.

Он уточнил, что для Лурье это уже формальности. В обычной ситуации никто бы даже не обращался к приставам, а просто поменяли бы замки. Но поскольку дело резонансное, то все стараются делать строго по букве закона.

«Наверняка адвокаты Долиной и так готовы были передать эту квартиру, или дочь могла поприсутствовать, но она уехала. И, соответственно, сторона Лурье просто формальничает и хочет, чтобы все было идеально: если Долина сама не смогла, значит, давайте через приставов, чтобы кто-то нес юридическую ответственность за освобождение этой квартиры и передачу ее новому собственнику», — пояснил эксперт.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Федеральная служба судебных приставов дала Долиной пять дней на этой неделе на добровольную передачу скандальной квартиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.