Расселение аварийного жилья в Московской области — одна из ключевых задач, которая была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В прошлом году мы переселили более 11 тыс. жителей из 45 округов — это превысило изначальный план в 9,3 тыс. человек благодаря использованию жилищных сертификатов. В этом году планируем расселить еще столько же», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с 2019 года в новые квартиры в Подмосковье переехали свыше 35 тыс. семей. В регионе полностью завершили первый этап программы — все жилье, которое было признано аварийным до 2017 года, уже расселено. Сегодня власти работают над вторым этапом — расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

Как пояснил губернатор, для данной работы в регионе есть два основных инструмента:

строительство новых домов — как в Сергиевом Посаде, здесь свыше 450 семей получили новое жилье, или в Ступине, где округ выкупил около 100 квартир в новостройке на улице Маяковского.

жилищные сертификаты. Позволяют жителям сразу купить квартиру в удобном месте. Например, в Балашихе многие переселенцы предпочли приобрести готовое жилье таким способом.

По словам главы Московской области, в конце прошлого года завершили возведение домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В 2026 году новые дома будут построены в Коломне (Озерах), Ступине, Талдоме, Шатуре, Щелкове и Лосино-Петровском.

Ранее Воробьев назвал сертификаты удобным способом переселения из аварийного жилья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.