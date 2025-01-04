Воробьев пригласил жителей Подмосковья на «НеобыЧАЙный фестиваль»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале рассказал, что жителей региона ждут несколько интересных событий во второй половине новогодних праздников. Так, 5 января в Подольске состоится «НеобыЧАЙный фестиваль», куда глава региона пригласил всех жителей области.

5 января в подольском парке имени Талалихина состоится «НеобыЧАЙный фестиваль». Посетителей ждет не только традиционная ярмарка с развлечениями и состязаниями, но и возможность отведать ароматный чай, приготовленный в настоящем самоваре.

В первую неделю января жителей Подмосковья ждет насыщенная праздничная программа. Главным событием станут грандиозные ледовые представления, которые продлятся до 12 числа. Среди них — постановки от именитых фигуристов: «Чемпионы» под руководством Ильи Авербуха с участием команды «Народный ледниковый» и «Новогодний самовар» от Татьяны Навки.

Особая атмосфера ожидает гостей 7 января на мероприятии «Рождественские узоры». 75 парков региона предложат программу для душевного отдыха: выступления рождественского хора, театральные постановки и теплые семейные встречи около камина.

«Подробное расписание мероприятий в парках и ледовых шоу на welcome.mosreg.ru. Вход везде свободный, приходите!» — обратился с приглашением к жителям региона Воробьев.