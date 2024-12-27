Культурную программу подготовили для гостей ВДНХ на новогодние каникулы

Детские спектакли, ярмарку и ледовые шоу на самом большом катке столицы подготовили для посетителей ВДНХ в новогодние каникулы. Также гостей ждут обзорные экскурсии, выступления артистов и творческие занятия, сообщила заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Разноплановую культурную программу подготовили в рамках проекта «Зима в Москве». Афиша представлена на официальном сайте комплекса. Там же можно приобрести билеты.

Новогодняя ярмарка и обзорные экскурсии

Ежедневно до 8 января гости могут узнать о достопримечательностях выставки, приняв участие в обзорных экскурсиях по ее территории. Прогулки стартуют в 10:30, 13:00 и 18:00 от музея ВДНХ.

С 27 декабря по 8 января за музеем славянской письменности «Слово» развернется новогодняя ярмарка. Здесь можно будет приобрести подарки и украшения для дома. Также гости попробуют угощения, примут участие в мастер-классах. С 28 по 30 декабря здесь пройдет фестиваль «Новогодняя ярмарка игрушек».

Ледовые шоу и представления для детей

С 2 по 8 января в 14:00 и 18:00 на катке ВДНХ будут проходить ледовые шоу «Сказки Евгения Плющенко» с участием лучших фигуристов России. В их основу легли знаменитые балеты композитора Петра Чайковского: «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

А 6 января в 23:30 здесь пройдет сеанс ночного катания. Первые 300 посетителей получат напрокат коньки с подсветкой. На территории комплекса обустроили также лыжные трассы и тюбинговую горку «Сияние». Она расположена перед павильоном № 57.

28 декабря, а еще 2, 3 и 4 января в павильоне № 11 на Центральной аллее покажут представление «Чудеса Дедушки Мороза». Оно начнется в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

В Театре сказок семейного тематического парка «Орион» пройдут интерактивные спектакли «Драконыч и похищение книги сказок». Они будут начинаться в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 ежедневно до 19 января.

Новогоднюю программу для детей, в рамках которой ребята познакомятся с альпаками, енотами и другими животными, а также посмотрят любимые отечественные мультфильмы, подготовила и «Городская ферма» ВДНХ. Она продлится до 12 января.

В рамках проекта «Зима в Москве» с 1 декабря по 28 февраля будет работать более 1,9 тыс. локаций. Для горожан и туристов подготовили множество разнообразных активностей.