Свалки, огороды и неурожай ягод: почему медведи все чаще выходят к людям

На поведение медведей влияет масса факторов. Многие из них толкают хищников на контакт с человеком, заявил РИАМО эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко.

Специалист отметил, что своей деятельностью человек отнимает у медведей его жизненное пространство. Лесозаготовки, транспорт, рекреация и другие виды активности могут заставлять животных менять места зимовки или покидать их. Здесь последствия особенно чувствительны для самок с медвежатами.

Другой важный момент — это свалки, контейнеры с пищевыми отходами, сады, огороды, пасеки становятся очень притягательными для косолапых, особенно при нехватке калорий. Для медведей это очень простой способ получить еду.

Особенно заметно это может становиться перед зимой. Медведю необходимо накопить большой энергетический запас. В период осенней гиперфагии животное буквально работает на будущий жировой запас.

«Поэтому ухудшение естественной кормовой базы — например, неурожай ягод, орехов или других высококалорийных кормов — может дополнительно толкать животных к более рискованным источникам пищи рядом с человеком. Связь климатических колебаний, кормовой базы и конфликтов с людьми подтверждается исследованиями разных популяций медведей», — объяснил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что изложенные факты могут заставлять медведей менять места зимовки или покидать их. Сроки их впадания в спячку также могут сдвигаться. Где-то медведи могут позже залегать, раньше выходить или проводить в состоянии зимнего покоя меньше времени. В конечном итоге все это влияет на частоту контактов с человеком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.