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Мусор загорелся во дворе у Садового кольца в Москве, движение перекрыто

Автомобильное движение в районе Садового кольца временно приостановили из-за возгорания мусора во дворе на Большой Никитской улице. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Пожар произошел во дворе возле строения 1 дома 60 по Большой Никитской улице, уточнили в МЧС. На опубликованных очевидцами кадрах запечатлено, как пламя горит за решетчатыми воротами.

На другом фото над многоквартирным домом поднимается густой столб темного серого дыма. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

По информации Госавтоинспекции, проезд транспорта по Большой Никитской улице на участке от Садового кольца до дома 58 полностью перекрыт на период устранения последствий возгорания. В столичном Дептрансе автомобилистов призвали заранее учитывать введенные дорожные ограничения при планировании маршрутов.

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