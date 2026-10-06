Аналитик назвала условия получения микрозаймов после ужесточения правил

С октября 2026 года для микрофинансовых организаций (МФО) начинают действовать более жесткие правила выдачи дорогих микрозаймов. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

На первом этапе заемщик не сможет получить новый заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, если у него уже есть два действующих договора с ПСК выше этого уровня. На займы с ПСК ниже 200% ограничение не распространяется.

Под ПСК понимается совокупная стоимость займа для клиента: проценты, комиссии и другие обязательные платежи, приведенные к годовому значению. Именно этот показатель позволяет оценить, насколько дорогим фактически является заем.

Основная задача новых правил — сдержать рост долговой нагрузки и ограничить практику, когда заемщик берет несколько дорогих микрозаймов в разных МФО, чтобы погашать уже имеющиеся долги.

С 1 апреля 2027 года начнется второй этап изменений. Порог снизится до 100% годовых, и одновременно у заемщика сможет быть только один такой заем. После его погашения новый дорогой микрозаем можно будет оформить не раньше четвертого календарного дня — то есть после трехдневного периода охлаждения.

Эта мера отличается от уже действующей паузы перед выдачей кредитов на 4 или 48 часов, которая применяется только к займам от определенной суммы. Новый период охлаждения направлен именно на то, чтобы разорвать сценарий «погасил один дорогой заем — сразу оформил следующий».

Для предпринимателей изменения, напротив, расширяют возможности финансирования. Максимальная сумма займа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц увеличена с 5 млн до 15 млн рублей.

В результате регулирование становится жестче для самых дорогих микрозаймов физлицам, но одновременно дает бизнесу возможность привлекать через МФО более крупные суммы.

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