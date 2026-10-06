«Закопаю»: подростки-вандалы напали на охранника станции в Московском регионе

В Московском регионе группа несовершеннолетних вандалов разрисовала состав пригородного электропоезда и вступила в агрессивный конфликт с сотрудником транспортной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал « Подслушано электрички Москвы ».

На видео показано, как несколько молодых людей с баллончиками краски разрисовывают кузов стоящего у платформы вагона. Когда охранник попытался пресечь противоправные действия и подошел к нарушителям с требованием прекратить порчу имущества, повторяя, что красить состав запрещено, подростки с закрытыми лицами пошли на него толпой.

Хулиганы окружили мужчину, стали нагло оттеснять его к дверям поезда и принудительно заталкивать внутрь. Они настойчиво требовали зайти в вагон и не вмешиваться в их действия.

Несмотря на присутствие охраны и сделанные замечания, злоумышленники не только не предприняли попыток сбежать, но и перешли к прямым угрозам физической расправы. Один из нападавших в нецензурной форме пригрозил охраннику.

«Выйдешь, с***, тронешь кого-то — я тебя здесь закопаю», — сказал сотруднику транспортной безопасности один из агрессоров.

После этого нарушители спокойно завершили нанесение граффити. Через некоторое время они скрылись. Где именно произошел инцидент, неизвестно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.