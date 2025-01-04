В Подольске проведут «НеобыЧАЙный фестиваль» и другие интерактивы

В Городском округе Подольск в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина и Детском парке во время зимних каникул проведут активности в ходе акции «Территория чудес» 4 января, «НеобыЧАЙный фестиваль» 5 января, организуют ежедневную новогоднюю ярмарку до 7 января и множество других бесплатных мероприятий для детей старше трех лет, их родителей и представителей старшего поколения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«НеобыЧАЙный фестиваль» 5 января в парке имени Виктора Талалихина пройдёт в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» для жителей с детьми страше трех лет. Организаторы подготовили интерактивное выступление воспитанников ДК им. Лепсе, фотозону «Подольское купечество» и игровую программу «За чаем не скучаем» от коллективов СДК «Романцево». Всех гостей парка угостят чаем со сладостями на самоварной станции и проведут тематический мастер-класс «Чай всему голова». Кульминацией фестиваля станет танцевальная дискотека.

В первый день 2025 года в центральном парке Подольска стартовала праздничная ярмарка, которая продлится до 7 января. Для жителей и гостей округа ежедневно с 12:00 до 19:00 работают множество точек, на которых можно приобрести уникальные подарки и изделия ручной работы, а также лакомства и праздничные угощения.

Еженедельные активности проходят по системному расписанию. В том числе занятия по скандинавской ходьбе, мастер-классы, уроки по вязанию и творчеству.

В парках создали красивые зимние фотозоны и украсили ёлки для новогоднего настроения. В парке Талалихина работает каток с прокатом.

В первый день нового года на катке показали ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Артисты из учреждений культуры и досуга со 2 января организуют интерактивные мероприятия «Сказки водят хоровод». Проводят подвижные игры и мастер-классы, вечеринка с Дедом Морозом и Снегурочкой, квесты и конкурсы со сказочными персонажами, флешмобы, дискотеки на льду. В парках играет весёлая музыка, а гостей ждут вкусные угощения.

«На протяжении каникул скучать не придётся. Парки, учреждениях культуры, библиотеки приготовили большую развлекательную программу. А уже 4 января ждём всех в Климовске на мотофристайл-шоу. Мастер-классы, концерты, дискотеки, ярмарки и ещё множество интересных мероприятий подготовили в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьёва „Зима в Подмосковье“. Уверен, эти выходные наполнят каждого позитивными эмоциями и яркими впечатлениями надолго!» — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.