Новогодние праздники пройдут в парке усадьбы Фряново

Всех желающих приглашают провести незабываемые новогодние праздники в историческом парке усадьбы Фряново. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Усадьба Фряново — это не только живописные пейзажи, но и возможность погрузиться в атмосферу традиций и волшебства. В развлекательной программе вас ждут разнообразные мероприятия, которые подарят вам незабываемые эмоции и радость.

2 января с 15:00 до 16:30 состоится мероприятие «Сказки водят хоровод», где волшебные персонажи расскажут увлекательные истории и пригласят всех желающих принять участие в веселых конкурсах.

4 января с 11:00 до 13:00 пройдёт мероприятие «Территория чудес», где вас ждут мастер-классы и сюрпризы для всей семьи.

7 января с 12:00 до 14:00 приглашаем на мероприятие «Рождественские узоры», где вы сможете создать свои собственные новогодние украшения.

11 января в 12:00 пройдет игровая анимация, которая подарит радость и веселье всем участникам.

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