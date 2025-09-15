Пьер де Голль об «Интервидении»: будет интересно зрителям в Европе и мире

Внук генерала Шарля де Голля Пьер дал интервью RT , в котором поделился своими мыслями о наследии своего деда, текущем положении дел во Франции и возможностях развития российско-французских отношений. Кроме того, он высказал свое видение перспектив международного конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября.

«Можно многое перенять у конкурса „Интервидение“. Мы совершенно точно увидим невероятных талантливых артистов, которые будут самовыражаться на сцене. Все это способствует культурному многообразию в мире, открытости, диалогу между цивилизациями. Мне кажется, это замечательно», — рассказал заместитель председателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль.

Он уверен в том, что конкурс привлечет внимание зрителей как в Европе, так и во всем мире. Особенно тех, кто больше не хочет смотреть то, во что превратилось «Евровидение», тех, кто был шокирован церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.

По мнению Пьера де Голля, «Евровидение» попало под влияние определенных лобби. Он отметил, что оно превратилось в политический инструмент, продвигающий определенные виды свобод и тенденций, которые сам де Голль считает аморальными. По его словам, они не отражают ни культурное наследие страны, ни мастерство.

Пьер де Голль полагает, что трансляция «Интервидения» привлечет обширную аудиторию, и сам планирует следить за конкурсом.

«„Интервидение“ демонстрирует все культурное разнообразие, все богатство, художественное выражение других стран. Как я уже говорил, Россия — это государство-цивилизация, которое объединяет многие культуры», — заключил он.