«Видим только ее „танки“»: в какой подмосковной «крепости» скрывается Долина

После скандальной продажи элитной недвижимости в Хамовниках многие задавались вопросом, где сейчас живет певица Лариса Долина. Как выяснилось, артистка не осталась без крыши над головой: ее основным активом является масштабное загородное поместье в 45 километрах от МКАД, узнал kp.ru .

Несмотря на слухи о том, что московская квартира была единственным жильем певицы, реальный список ее недвижимости оказался шире. Помимо двухкомнатной квартиры в Лефортово, переданной семье дочери, и апартаментов в Латвии, в распоряжении Долиной остается 300-метровый особняк на участке в 20 соток в Московской области.

Поселок, в котором обосновалась исполнительница, находится в экологически чистом районе Подмосковья, неподалеку от Икшинского и Пестовского водохранилищ. Локация особенно удобна для зимнего отдыха: всего в 20 минутах езды располагаются горнолыжные центры «Волен» и «Сорочаны». Несмотря на статус «элитного», поселок имеет открытый тип, а роскошные резиденции здесь соседствуют со скромными одноэтажными домами.

Местные жители рассказали, что Лариса Долина ведет крайне уединенный образ жизни. По их словам, «дружба участками» в этой части поселка не принята, а саму артистку видят исключительно в автомобилях.

Передвигается Долина на премиальных минивэнах с «глухой» тонировкой, которые соседи прозвали «танками». К слову, в автопарке звезды в разное время были замечены иномарки Chevrolet Express и Toyota Alphard, стоимость которых в 2026 году варьируется от 16 до 20 млн рублей. Появление артистки на территории всегда максимально скрытно: автомобиль быстро заезжает за ворота участка, минимизируя любые контакты с окружающими.

«В доме постоянно кто-то живет. По крайней мере, снег перед воротами и во дворе чистили даже во время самых лютых снегопадов», — поделились местные жители.

Таким образом, потеря квартиры в центре Москвы не повлекла за собой сильного жилищного кризиса для звезды. Особняк на берегу водоема остается ее главной «тихой гаванью», защищенной от посторонних глаз и внимания прессы.

Между тем стало известно, что Долиной нужно потратить 50 млн рублей на засыпку самодельного пруда у ее подмосковного особняка. Водоем был создан в в защитной прибрежной полосе ручья.

Помимо того, по оценкам экспертов, артистке также придется заплатить 8,6 млн рублей за принудительное выселение из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. 19 января приставы вскрыли двери ее бывшего жилья, пока сама Долина находилась на каникулах в Абу-Даби.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

