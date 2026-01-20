Два месяца на работы: засыпка самодельного пруда обойдется Долиной в копеечку

У певицы Ларисы Долиной появилась еще одна проблема. Ей придется потратить около 50 млн рублей на ликвидацию искусственного пруда, созданного в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье, сообщает SHOT .

Работы по устранению водоема займут около двух месяцев. Сначала специалисты согласуют вопрос с местной администрацией и проведут экспертизу. Затем будет сделана полная рекультивация пруда. Для этого из воды удалят всю фауну, затем откачают воду и утилизируют ил. Уже после этого необходимо будет избавиться от всех донных отложений и гидроизоляции под прудом.

После всех работ на месте пруда появится котлован, его нужно будет засыпать слоями: щебнем, глиной и землей. А затем уже можно высаживать растительность.

Как считает ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто, подобные работы будут стоить в районе 50 млн рублей, если глубина не будет превышать 2 м. Но цена вырастет при увеличении показателя и толщины илового слоя.

Ранее саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил в прокуратуру обращение с просьбой касательно нарушений, которые допустила артистка на своем участке в Подмосковье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.