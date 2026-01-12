Саратовский бизнесмен требует выдворить Долину с берега ручья в Подмосковье

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил в прокуратуру обращение с просьбой касательно нарушений, которые допустила певица Лариса Долина. Она возвела искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ .

Бизнесмен требует выдворения Долиной с берега ручья. В обращении сообщается, что возведение пруда привело к уничтожению почвенного слоя, изменению гидрологического режима и рельефа.

Рыськов просит прокуратуру провести проверку и привлечь Долину к административной ответственности. Предприниматель считает, что артистка должна ликвидировать пруд, восстановить рекультивацию почвы и рельеф, а также освободить прибрежную полосу от частных владений.

Ранее Долина попала в скандал с жильем. В 2024 году она продала квартиру в столичных Хамовниках под влиянием аферистов за 112 млн рублей. Потом Хамовнический суд вернул певице право собственности.

Покупательница Полина Лурье оказалась без денег и жилья. Она подала апелляцию и дошла до Верховного суда. ВС встал на сторону Лурье. Также он оставил жилье за ней. 25 декабря Мосгорсуд поставил задачу выселить Долину.

