Почему Долина заплатит 8,6 млн руб за выселение: разбор эксперта по недвижимости

Дистанционное выселение может обойтись Долиной почти в 9 млн рублей

Принудительное освобождение элитной недвижимости в Хамовниках обернулось для Ларисы Долиной колоссальными расходами, подсчитал «Постньюс» . По оценкам экспертов, певице придется выплатить около 8,6 миллионов рублей за нежелание добровольно исполнять решение суда и вовремя освобождать квартиру, проданную Полине Лурье.

Юрист по недвижимости Олег Давыдов пояснил, что основной статьей расходов станет исполнительский сбор. Поскольку артистку пришлось де-юре принудительно выселять из жилья, с нее будет взыскано 7% от рыночной стоимости объекта. Учитывая статус квартиры, сумма только этого сбора составит минимум 8,6 млн рублей.

Помимо основного штрафа, на певицу могут быть возложены расходы за работу специалистов по вскрытию дверных замков, организацию перевозки и ответственного хранения ее личных вещей и погашение задолженности по коммунальным платежам.

Эксперт подчеркнул, что долги за свет и воду останутся за Долиной, даже если собственником по документам уже значится Лурье.

«За коммунальные услуги платит тот, кто фактически ими и пользуется», — напомнил Давыдов.

Адвокаты Полины Лурье уже получили ключи от спорной квартиры в Хамовниках, которая, согласно решению Верховного суда РФ, принадлежит именно покупательнице. Сама Лариса Долина находится на отдыхе в Абу-Даби, поэтому процедура ее выселения проводилась приставами в дистанционном формате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.