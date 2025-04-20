Валерий Леонтьев вынужден зарабатывать деньги концертами в европейских кабаках

Известный советский и российский певец Валерий Леонтьев вынужден зарабатывать деньги, выступая для русских туристов в европейских кабаках, сообщает Mash .

Организаторам все чаще и настойчивее стали предлагать исполнителя хита «Дельтаплан», который готов выступить на банкете или публичном ужине за 15 млн рублей. Предложением уже воспользовались ивент-менеджеры из Франции, где Леонтьев споет в июне, однако корпоративов становится все меньше, особенно в РФ.

Директор народного артиста России усиленно работает, чтобы организовать концерты, но конкуренция на курортах с русскими туристами огромная, поэтому Валерий Яковлевич часто остается не востребован.

Ранее стало известно, что 75-летний певец Валерий Леонтьев больше не планирует давать концерты. Артист завершил карьеру и не собирается в мировое турне.