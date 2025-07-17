Дуров заподозрил кампанию по дискредитации Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможной кампании по дискредитации мессенджера, связав это с недавними сообщениями об открытии офиса компании в России.

В своём канале он обратил внимание на старую публикацию, в которой предполагал, что некоторые СМИ распространяют о сервисе не просто ложную информацию, а действуют целенаправленно.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — написал Дуров ранее. Комментируя этот пост сейчас, он добавил: «100%».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы готовящемся открытии офиса Telegram в России. Сам Дуров эти данные не подтверждал. В последние годы мессенджер неоднократно становился объектом критики как со стороны российских, так и зарубежных регуляторов, обвинявших платформу в недостаточном контроле за контентом.